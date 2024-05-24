Сезон-2024 в Атлантике может стать экстраординарным по ураганам

2024 год может стать экстраординарным по ураганам для Атлантики. Согласно прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА), сезон ураганов в Северной Атлантике 2024 года, который начнется на следующей неделе, будет исключительным: возможно появление от четырех до семи ураганов категории 3 или выше.

Принимая во внимание все крупнейшие штормы, агентство никогда не предсказывало такого большого числа негативных погодных явлений. Эти прогнозы в частности связаны с ожидаемым развитием Ла-Нинья в ближайшем будущем, а также с очень высокими температурами в Атлантическом океане, сообщает NOAA.

Всего, по данным NOAA, может развиться от 17 до 25 названных штормов (со скоростью ветра более 63 км/ч). Из них ураганами могут стать от восьми до тринадцати (более 119 км/ч), в том числе от четырех до семи категории 3 и выше (со скоростью 178 км/ч). Эти прогнозы «очевидно, являются поводом для беспокойства», – сказал Кен Грэм, директор Метеорологической службы США (NWS), предложив американцам заранее подготовиться к потенциальному наступлению сезона больших штормов.

Сезон ураганов в Северной Атлантике длится с начала июня до конца ноября. Эти ураганы могут иметь разрушительные последствия как с материальной точки зрения, так и с точки зрения опасности для жизни людей, особенно на юге США. В 2022 году большой ураган обрушился на Флориду, унеся жизни десятков людей и причинив только ущерб на сумму более 100 миллиардов долларов.

В целом, по мере глобального потепления, ураганы становятся более мощными, чему способствует потепление поверхности океана, говорят ученые.

Метеорологический феномен Ла-Нинья развивается в Тихом океане, но имеет последствия для всей планеты. Обычно это приводит к усилению сезона ураганов в Атлантике. Вероятность формирования Ла-Нинья в период с августа по октябрь составляет 77%. Противоположное явление, Эль-Ниньо, наблюдалось в прошлом году и имело тенденцию к смягчению активности ураганов в Северной Атлантике.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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