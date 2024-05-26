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Воскресенье, 26 мая 2024, 12:49 мск

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СМИ сообщили о подготовке США к возможному конфликту с Китаем

Фото: www.navy.com

Вооруженные силы США активно готовятся к возможному конфликту с Китаем. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

Совместные учения американских и филиппинских морских пехотинцев прошли на небольших островах вблизи Тайваня. В ходе тренировочных маневров было выявлено множество проблем, которые возникли в труднодоступных, далеко расположенных местах.

Выяснилось, что на некоторых островах нет взлетно-посадочных полос, а лишь небольшие вертолетные площадки. Вертолеты более заметны и способны нести меньше груза.

Кроме того, в отдаленных районах очень узкие дороги, которые не смогут попустить радарные системы и ракетные батареи.

Наибольшие затруднения возникли на флоте. У военных недостаточно маломерных судов для перемещения морской пехоты и снаряжения между островами. Планы по производству таких кораблей были отложены, а их строительство еще не началось.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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