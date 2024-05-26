СМИ сообщили о подготовке США к возможному конфликту с Китаем

Вооруженные силы США активно готовятся к возможному конфликту с Китаем. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).
Совместные учения американских и филиппинских морских пехотинцев прошли на небольших островах вблизи Тайваня. В ходе тренировочных маневров было выявлено множество проблем, которые возникли в труднодоступных, далеко расположенных местах.
Выяснилось, что на некоторых островах нет взлетно-посадочных полос, а лишь небольшие вертолетные площадки. Вертолеты более заметны и способны нести меньше груза.
Кроме того, в отдаленных районах очень узкие дороги, которые не смогут попустить радарные системы и ракетные батареи.
Наибольшие затруднения возникли на флоте. У военных недостаточно маломерных судов для перемещения морской пехоты и снаряжения между островами. Планы по производству таких кораблей были отложены, а их строительство еще не началось.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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