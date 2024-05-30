В США останки пропавшей женщины нашли в пасти аллигатора

В американском штате Техас поиски пропавшей женщины привели полицию к аллигатору. Об этом сообщает местный телеканал ABC 13.
Правоохранители Хьюстона расследовали дело пропавшей женщины, когда обыскивали берег реки Хорспен и обнаружили аллигатора, пожирающего человека. Один из полицейских застрелил хищника.
Останки отправили на экспертизу, которая определит причины смерти женщины, а также установит, была ли рептилия причастна к гибели.
Отмечается, что нападения аллигаторов со смертельным исходом достаточно редки в Техасе. Последний раз такой случай был зафиксирован в 2015 году, он стал первым за более чем 90 лет.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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