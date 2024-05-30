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Четверг, 30 мая 2024, 12:18 мск

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В США останки пропавшей женщины нашли в пасти аллигатора

В американском штате Техас поиски пропавшей женщины привели полицию к аллигатору. Об этом сообщает местный телеканал ABC 13.

Правоохранители Хьюстона расследовали дело пропавшей женщины, когда обыскивали берег реки Хорспен и обнаружили аллигатора, пожирающего человека. Один из полицейских застрелил хищника.

Останки отправили на экспертизу, которая определит причины смерти женщины, а также установит, была ли рептилия причастна к гибели.

Отмечается, что нападения аллигаторов со смертельным исходом достаточно редки в Техасе. Последний раз такой случай был зафиксирован в 2015 году, он стал первым за более чем 90 лет.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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