В США грабители застрелили трех человек в магазине

В американском штате Алабама грабители застрелили двоих сотрудников и посетителя магазина. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Нападение произошло в городе Монтгомери. Жертвами грабителей стали двое сотрудников – 43-летний брат владелицы магазина и его 20-летний сын, а также 50-летний мужчина, который пришел за покупками.

Хозяйка торговой точки рассказала, что это уже шестое нападение на магазин. При этом она обвинила полицию в бездействии. По ее словам, полицейские либо игнорируют вызовы, либо едут слишком долго.

Жители города организовали возле магазина мемориал, к которому несут свечи и цветы. Известно, что незадолго до ограбления власти Монтгомери выделили 6 млн долларов на борьбу с преступностью.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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