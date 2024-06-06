В США грабители застрелили трех человек в магазине

В американском штате Алабама грабители застрелили двоих сотрудников и посетителя магазина. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Нападение произошло в городе Монтгомери. Жертвами грабителей стали двое сотрудников – 43-летний брат владелицы магазина и его 20-летний сын, а также 50-летний мужчина, который пришел за покупками.
Хозяйка торговой точки рассказала, что это уже шестое нападение на магазин. При этом она обвинила полицию в бездействии. По ее словам, полицейские либо игнорируют вызовы, либо едут слишком долго.
Жители города организовали возле магазина мемориал, к которому несут свечи и цветы. Известно, что незадолго до ограбления власти Монтгомери выделили 6 млн долларов на борьбу с преступностью.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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