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Американским пограничникам приказали немедленно депортировать нелегалов из России

В Калифорнии пограничникам приказали незамедлительно депортировать нелегальных совершеннолетних мигрантов из России, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Грузии и Молдавии. Об этом сообщают американские СМИ.

Приказ распространяется на сектор Сан-Диего, который в настоящее время является самым загруженным районом для нелегальной миграции, передает Fox News со ссылкой на источник в Таможенной и пограничной службе (CBP).

По данным пограничного патруля, только за эти выходные на южной границе зафиксировано пересечение более 10 тыс. мигрантов, сообщает The New York Post.

Отмечается, что остальных незаконно пересекающих границу могут отпустить с назначением суда в США. Кроме того, освобождены могут быть те, у кого обнаруживается «обоснованный страх» перед возвращением в страну исхода, в том числе Мексику и другие государства, с которыми у Штатов есть соглашение о депортации.

На прошлой неделе президент США Джо Байден ввел исполнительные меры по запрету на получение убежища для мигрантов, незаконно пересекающих «южную границу» Соединенных Штатов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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