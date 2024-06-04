Байден запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам

Президент США Джо Байден во вторник, 4 июня, ввел исполнительные меры по запрету на получение убежища для мигрантов, незаконно пересекающих «южную границу» Соединенных Штатов, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном администрацией США, в частности, говорится: «Президент Байден считает, что мы должны обезопасить нашу границу, поэтому сегодня он объявил об исполнительных мерах по запрету получать убежище мигрантам, незаконно пересекающим нашу южную границу. …Предусмотрено оперативное рассмотрение дел о предоставлении убежища, а также об ускоренном выдворении тех, у кого нет законных оснований для пребывания в США».

«Мера носит непостоянный характер. Ограничения будут распространяться в периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе США с Мексикой, как это обстоит сейчас», – добавили в Белом доме.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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