В Азербайджане находившийся в розыске преступник застрелил трех полицейских

В Баку мужчина открыл огонь из охотничьего ружья и убил четыре человека, в том числе трех полицейских. Об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Инцидент произошел в поселке Шувелан Хазарского района столицы республики. Силовики проводили операцию по задержанию неоднократно судимого и находящегося в розыске рецидивиста.

Преступник оказал сопротивление и убил трех полицейских и одного гражданского. Стрелявшего нейтрализовали ответным огнем.

Возбуждено уголовное дело.

Баку, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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