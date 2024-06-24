В Азербайджане находившийся в розыске преступник застрелил трех полицейских

В Баку мужчина открыл огонь из охотничьего ружья и убил четыре человека, в том числе трех полицейских. Об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
Инцидент произошел в поселке Шувелан Хазарского района столицы республики. Силовики проводили операцию по задержанию неоднократно судимого и находящегося в розыске рецидивиста.
Преступник оказал сопротивление и убил трех полицейских и одного гражданского. Стрелявшего нейтрализовали ответным огнем.
Возбуждено уголовное дело.
Баку, Зоя Осколкова
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