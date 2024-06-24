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Понедельник, 24 июня 2024, 10:24 мск

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В Азербайджане находившийся в розыске преступник застрелил трех полицейских

Фото: Pixabay

В Баку мужчина открыл огонь из охотничьего ружья и убил четыре человека, в том числе трех полицейских. Об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Инцидент произошел в поселке Шувелан Хазарского района столицы республики. Силовики проводили операцию по задержанию неоднократно судимого и находящегося в розыске рецидивиста.

Преступник оказал сопротивление и убил трех полицейских и одного гражданского. Стрелявшего нейтрализовали ответным огнем.

Возбуждено уголовное дело.

Баку, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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