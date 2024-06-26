В Стамбуле в массовой аварии пострадали пять человек

В Стамбуле произошла массовая авария с участием 15 автомобилей. По последним данным, пострадали пять человек. Об этом сообщает телеканал NTV.

ДТП произошло на западе городе. Водитель грузовика не справился с управлением на трассе у района Бахчешехир и снес 14 автомобилей. Фура остановилась только после удара о разделительный барьер.

Результате аварии пострадали пять человек, им понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Движение затруднено, что привело к скоплению автомобилей и образованию пробки.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube