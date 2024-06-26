российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 июня 2024, 12:19 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Стамбуле в массовой аварии пострадали пять человек

В Стамбуле произошла массовая авария с участием 15 автомобилей. По последним данным, пострадали пять человек. Об этом сообщает телеканал NTV.

ДТП произошло на западе городе. Водитель грузовика не справился с управлением на трассе у района Бахчешехир и снес 14 автомобилей. Фура остановилась только после удара о разделительный барьер.

Результате аварии пострадали пять человек, им понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Движение затруднено, что привело к скоплению автомобилей и образованию пробки.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Турция

Глава МИД Турции заявил, что передал Путину послание об урегулировании украинского конфликта / Турция боится потерять российских туристов из-за высоких цен / В Турции более 50 человек погибли и пострадали в природном пожаре / Эрдоган планирует встретиться с Путиным в начале июля / В Турции 16 000 человек пострадали при жертвоприношении на Курбан-байрам / Путин анонсировал встречу с Эрдоганом / Турция ввела ограничения на ввоз пшеницы / Путин рассказал об украинской угрозе газопроводам «Турецкий» и «Голубой поток»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Турция,