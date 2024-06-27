российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 июня 2024, 10:12 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Власти Турции ввели лицензии на торговлю криптовалютой

Фото: Freepik

Власти Турции разработали законодательные нормы, которые урегулируют использование криптовалюты. Нарушителям грозят крупные штрафы и лишение свободы.

Согласно законопроекту, принятому турецким парламентом, для работы с криптовалютами нужно получить лицензию департамента по регулированию финансовых рынков. Это касается разработки, применения и продажи блокчейн, выпуска, распространения и торговли цифровыми деньгами.

Обязательным условием является регистрация всех переводов, осуществляемых в криптовалютах. За нарушение правил обращения предусмотрены штрафы в размере от 7,5 до 182,6 тысяч долларов и тюремные сроки от трех до пяти лет.

Как сообщают местные СМИ, в Турции около 12 млн человек владеют криптокошельками. Цифровые валюты популярны в стране из-за нестабильности турецкой лиры.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Турция

В Стамбуле в массовой аварии пострадали пять человек / Глава МИД Турции заявил, что передал Путину послание об урегулировании украинского конфликта / Турция боится потерять российских туристов из-за высоких цен / В Турции более 50 человек погибли и пострадали в природном пожаре / Эрдоган планирует встретиться с Путиным в начале июля / В Турции 16 000 человек пострадали при жертвоприношении на Курбан-байрам / Путин анонсировал встречу с Эрдоганом / Турция ввела ограничения на ввоз пшеницы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Технологии, Экономика, Турция,