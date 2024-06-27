Власти Турции ввели лицензии на торговлю криптовалютой

Власти Турции разработали законодательные нормы, которые урегулируют использование криптовалюты. Нарушителям грозят крупные штрафы и лишение свободы.

Согласно законопроекту, принятому турецким парламентом, для работы с криптовалютами нужно получить лицензию департамента по регулированию финансовых рынков. Это касается разработки, применения и продажи блокчейн, выпуска, распространения и торговли цифровыми деньгами.

Обязательным условием является регистрация всех переводов, осуществляемых в криптовалютах. За нарушение правил обращения предусмотрены штрафы в размере от 7,5 до 182,6 тысяч долларов и тюремные сроки от трех до пяти лет.

Как сообщают местные СМИ, в Турции около 12 млн человек владеют криптокошельками. Цифровые валюты популярны в стране из-за нестабильности турецкой лиры.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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