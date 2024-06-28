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Жительница Китая 20 лет забивала гвозди боевой гранатой

В Китае пенсионерка 20 лет использовала найденную в поле гранату в качестве молотка. Об этом сообщает South China Morning Post.

Необычный для домашнего быта предмет заметили рабочие, которые пришли к 90-летней женщине сносить старую постройку. Они и сообщили о находке в правоохранительные органы.

Хозяйка рассказала, что обнаружила предмет в поле, очистила от грязи и сочла, что его можно использовать как молоток. На гранате заметны следы от заколачивания гвоздей, а деревянная ручка стала гладкой за долгие годы эксплуатации. При этом запал хорошо сохранился и был заметен.

На место прибыли саперы и изъяли гранату. Боеприпас будет уничтожен под контролем специалистов.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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