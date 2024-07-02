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Пекин обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела КНР

Фото: официальный сайт НАТО

НАТО вмешивается во внутренние дела Китая, а также бросает вызов безопасности страны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс не считает Китай своим противником, но именно Пекин бросает вызов ценностям, интересам и безопасности НАТО.

«Я не знаю, каковы ценности НАТО. Если они заключаются в том, чтобы использовать идеологические линии для создания противоречий, провоцирования конфронтации и обострения напряженности, то Китай действительно не может с этим согласиться», – заявила Мао Нин на брифинге.

Дипломат указала, что в действительности, это НАТО непрерывно бросает вызов Китаю, вмешивается во внутренние дела страны, искажает и очерняет внутреннюю и внешнюю политику КНР, а также бросает серьезный вызов интересам и безопасности Пекина.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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