У берегов Мавритании при крушении лодки с мигрантами погибли 89 человек

У берегов Мавритании перевернулась лодка, на которой находились не менее 180 пассажиров. Об этом сообщает местное информационное агентство.

Инцидент произошел в четырех километрах от города Ндиаго на юго-западе страны. По предварительным данным, лодка отплыла от границы Сенегала и Гамбии.

Береговая охрана обнаружила тела 89 погибших, еще несколько десятков человек числятся пропавшими без вести. Удалось спасти 36 мигрантов. Проводится поисковая операция.

В последнее время поток нелегальной миграции из стран Западной Африки в Европу только набирает обороты. Беженцы пересекают большие расстояния на непригодных для этой цели судах, что часто приводит к трагедиям.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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