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Понедельник, 29 июля 2024, 14:00 мск

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Госбанки Китая требуют от сотрудников вернуть сверхпремии

Государственные финансовые учреждения ужесточают контроль над выплатами сотрудникам. Топ-менеджерам приказали вернуть выплаты, превышающие 2,9 млн юаней (400 тысяч долларов). Об этом сообщает Financial Times.

Ужесточение связывают с программой председателя КНР Си Цзиньпина за «высококачественное развитие» и «общее процветание», который неоднократно подчеркивал важность технологий и производства по сравнению с финансовым сектором. Теперь пристальное внимание и проверки финансовых организаций распространились на фонды и банкиров, работающих в госучреждениях Гонконга.

Приказ о возвращении сверхпремий получили руководители подразделений государственной группы Citic, а также менеджеры инвестиционного подразделения гонконгского госконгломерата Everbright Group. Выплата бонусов за текущий год также была отложена.

Аналитики считают, что вскоре влияние этих мер почувствуют на себе все подразделения ценных бумаг и паевых фондов государственных финансовых конгломератов. Изначально целью проверок были руководители и высокооплачиваемые сотрудники, однако теперь этот круг был значительно расширен.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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