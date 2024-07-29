Во Франции предотвратили новые диверсии на железной дороге

Французские правоохранители предотвратили новые диверсии на железнодорожных путях. Об этом сообщает Journal du Dimanche.

В Мароль-сюр-Сен неизвестный срезал забор, огораживающий высокоскоростную линию поездов (LGV). Также были повреждены три недавно установленные камеры видеонаблюдения, они успели зафиксировать человека с кусачками и в маске, разрезающего часть ограждения. В городе Шатле-ан-Бри также обнаружили поврежденный забор.

В Пресль-ан-Бри мужчина попытался проникнуть в техническое помещение Национального общества французских железных дорог (SNCF). В копании уточнили, что эти действия не оказали никакого влияния на железнодорожное сообщение.

В департаменте Валь-д'Уаз в техническом помещении неизвестные оторвали две электронные полосы, используемые для регулирования железнодорожных светофоров. Сработала система аварийной сигнализации, последствий удалось избежать.

Кроме того, в департаменте Марна с пункта электропитания железнодорожных путей был сорван защитный экран.

Во Франции в день открытия Олимпийских игр было нарушено движение скоростных поездов. Причиной стали несколько поджогов оборудования на железной дороге. По предварительным данным, от действий саботажников пострадали более 800 тысяч человек.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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