На скотоводческой ферме в Китае пять работников заразились сибирской язвой

В КНР у пятерых работников скотоводческой фермы выявили заболевание сибирской язвой. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инфекцию обнаружили у сотрудников предприятия в провинции Шаньдун. У пятерых сотрудников питомника, которые имели прямой контакт с животными, диагностировали кожную форму заболевания сибирской язвой.

Отмечается, что симптомы проявляются в легкой форме. Заболевшие получают необходимое лечение.

Тем временем, деятельность предприятия была приостановлена. На ферме провели противоэпидемические мероприятия.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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