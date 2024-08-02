На скотоводческой ферме в Китае пять работников заразились сибирской язвой

В КНР у пятерых работников скотоводческой фермы выявили заболевание сибирской язвой. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Инфекцию обнаружили у сотрудников предприятия в провинции Шаньдун. У пятерых сотрудников питомника, которые имели прямой контакт с животными, диагностировали кожную форму заболевания сибирской язвой.
Отмечается, что симптомы проявляются в легкой форме. Заболевшие получают необходимое лечение.
Тем временем, деятельность предприятия была приостановлена. На ферме провели противоэпидемические мероприятия.
Пекин, Зоя Осколкова
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