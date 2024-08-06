На пляже в США после урагана обнаружили 30 килограммов кокаина

В США во время урагана «Дебби» на пляж выбросило десятки килограммов наркотиков. Об этом сообщил глава отделения пограничного патруля в Майями Сэмюэл Бриггс.
Упаковки с запрещенным веществом нашел житель штата Флорида, он сообщил о находке в полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили 25 упаковок общим весом порядка 30 килограммов.
Экспертиза показала, что это был кокаин. Стоимость партии на черном рынке составляет около 1 млн долларов.
Ранее сообщалось, что жертвами урагана «Дебби», обрушившегося на восточное побережье США, стали четыре человека. Больше других пострадал американский штат Флорида. Губернатор Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 61 округе штата. Режим чрезвычайного положения был введен и в Южной Каролине.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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