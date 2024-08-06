В США четыре человека стали жертвами урагана «Дебби»

На восточное побережье США обрушился ураган «Дебби». На данный момент известно о четырех погибших. Об этом сообщает телеканал NBC.

Больше других пострадал американский штат Флорида. Губернатор Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 61 округе штата. Режим чрезвычайного положения был введен и в Южной Каролине.

Число жертв урагана выросло до четырех, когда два человека погибли в автоаварии, спровоцированной штормом, в том числе двенадцатилетний мальчик.

Кроме того, более 158 тысяч человек остались без электричества во Флориде и Джорджии. Аварийные бригады работают над восстановлением сетей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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