Премьер-министром Франции стал 73-летний политик

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил 73-летнего Мишеля Барнье новым премьер-министром страны, передает BFMTV.
Макрон поручил Барнье сформировать «объединяющее правительство на службе страны и французов», и заверил, что новые премьер и правительство будут соответствовать общей стабильности во Франции.
Барнье стал самым пожилым премьер-министром. Он представляет партию «Республиканцы». Ее коалиция по итогам июльских парламентских выборов получила 63 места в Национальном собрании Франции (нижней палате парламента).
Париж, Светлана Антонова
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