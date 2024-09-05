Премьер-министром Франции стал 73-летний политик

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил 73-летнего Мишеля Барнье новым премьер-министром страны, передает BFMTV.

Макрон поручил Барнье сформировать «объединяющее правительство на службе страны и французов», и заверил, что новые премьер и правительство будут соответствовать общей стабильности во Франции.

Барнье стал самым пожилым премьер-министром. Он представляет партию «Республиканцы». Ее коалиция по итогам июльских парламентских выборов получила 63 места в Национальном собрании Франции (нижней палате парламента).

Париж, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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