Литва вооружилась против России «зубами дракона»

В Литве начали устанавливать противотанковые заграждения – бетонные пирамидки, которые называют «зубами дракона». Первая такая преграда появилась перед мостом в Панемуне, который связывает прибалтийскую республику с Калининградской областью, сообщает министерство обороны страны.

«Это предупредительный шаг, чтобы обеспечить более эффективную оборону», – говорится в сообщении военного ведомства в соцсетях.

Примечательно, что мост Королевы Луизы в Панемуне соединяет Литву с городом Советск в Калининградской области. В минобороны прибалтийской республики пояснили, что сам мост является собственностью России, поэтому Вильнюс может устанавливать препятствия только перед ним.

Вильнюс, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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