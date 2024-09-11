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Среда, 11 сентября 2024, 18:13 мск

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В Армении началась подготовка к референдуму о вступлении в ЕС

Сегодня Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила заявление о создании инициативной группы по организации референдума о присоединении республики к Европейскому союзу. Глава ЦИК Ваагн Овакимян сообщил, что представлены все необходимые документы, определенные законом.

Предполагается, что сбор подписей, необходимых для вынесения вопроса на референдум, осуществляется в течение 60 дней после регистрации ЦИК инициативной группы. Сбор подписей планируется осуществить с 16 сентября по 14 ноября 2024 года включительно.

Как отмечает «Арменпресс», полномочным представителем инициативной группы назначен Артак Айкази Зейналян.

Петицию о вынесении вопроса о вступлении Армении в ЕС на референдум предложили Европейская партия Армении, партия «Республика» и партия «За республику».

Ереван, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Армения

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