В Мексике подростки похитили учителя ради выкупа и попытались скормить его крокодилам

В Мексике двух подростков подозревают в убийстве их бывшего учителя. В попытке скрыть следы преступления они хотели скормить труп крокодилам. Об этом пишут местные СМИ.

40-летний преподаватель ушел из дома по делам в начале августа и пропал. Позже с его семьей связались неизвестные и потребовали многомиллионный выкуп, который близкие не смогли собрать. Через несколько дней полицейские обнаружили труп пропавшего в реке. В убийстве подозревают двух юношей 17 и 18 лет, которые являлись бывшими учениками погибшего.

Предполагается, что подростки похитили учителя ради выкупа, но затем расправились с ним и скинули тело в реку в надежде на то, что его съедят крокодилы. По мнению полицейских, юношей толкнула на преступление не только жажда наживы, но и какой-то другой мотив. Проводится расследование.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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