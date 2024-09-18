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Лондон протестует: в британский МИД вызван посол России

Фото: FreePik

В МИД Великобритании вызвали посла России Андрея Келина, чтобы выразить протест по поводу лишения российскими властями аккредитации шести сотрудников британского посольства в РФ.

Лондон заявил, что решительно осуждает публичную кампанию России против Великобритании, включая якобы беспочвенные обвинения, выдвинутые против сотрудников британского МИД. По мнению Лондона, лишение шести британских дипломатов аккредитации «прямо противоречит обязательствам России по Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Напомним, в ФСБ РФ подчеркивали, что шесть сотрудников британского посольства, находившиеся в России по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства, лишены аккредитации из-за выявленных в их работе признаков разведывательной деятельности. В МИД РФ констатировали, что британское посольство в Москве в своей работе вышло за рамки Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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