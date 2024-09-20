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Число беженцев в Германии достигло рекорда с 1950-х годов

Фото: Freepik

Число беженцев в Германии достигло рекорда со времен после Второй мировой войны. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на ответ правительства на запрос фракции партии «Зеленых» в бундестаге.

По данным на конец июня 2024 года, в Германии проживало около 3,48 млн беженцев. Это почти на 60 тысяч больше, чем в конце 2023 года. Такой показатель является самым высоким с 1950-х годов.

В общей сложности в стране проживает 14 млн иностранцев, включая выходцев из Африки, Ближнего Востока и Украины, уточнили в МВД ФРГ. При этом число украинских беженцев достигло 1,18 млн человек.

Ранее в Германии обострился спор между канцлером Олафом Шольцем и оппозицией из-за миграционной политики. В результате было принято решение на полгода ужесточить пограничный контроль для урегулирования потока мигрантов.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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