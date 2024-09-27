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Пятница, 27 сентября 2024, 18:42 мск

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Умерла звезда «Гарри Поттера» Мэгги Смит

Фото: кадр из кинофильма о Гарри Поттере

В Великобритании на 90-м году жизни скончалась известная актриса Маргарет (Мэгги) Смит, которая запомнилась многим по ролям в фильмах о Гарри Поттере и сериалу «Аббатство Даунтон».

Семья актрисы сообщила, что Смит умерла утром 27 сентября в больнице, пишут британские СМИ.

Смит дважды становила лауреатом премии американской киноакадемии «Оскар» – за главную роль в британском фильме «Расцвет мисс Джин Броди» (1969 г.) и роль второго плана в «Калифорнийском отеле» (1978 г.).

Лондон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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