Умерла звезда «Гарри Поттера» Мэгги Смит

В Великобритании на 90-м году жизни скончалась известная актриса Маргарет (Мэгги) Смит, которая запомнилась многим по ролям в фильмах о Гарри Поттере и сериалу «Аббатство Даунтон».

Семья актрисы сообщила, что Смит умерла утром 27 сентября в больнице, пишут британские СМИ.

Смит дважды становила лауреатом премии американской киноакадемии «Оскар» – за главную роль в британском фильме «Расцвет мисс Джин Броди» (1969 г.) и роль второго плана в «Калифорнийском отеле» (1978 г.).

Лондон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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