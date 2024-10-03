Еврокомиссия решила судиться с Венгрией

Еврокомиссия (ЕК) сообщила о намерении подать иск в суд против Венгрии, чтобы оспорить закон о защите суверенитета страны, который, как считают еврочиновники, нарушает законодательство ЕС. Об этом говорится в сообщении ЕК.

В Брюсселе обратили внимание, что дважды направляли Будапешту официальные уведомления с выражением своих опасений. В ответ Венгрия заявила, что закон о защите суверенитета не нарушает законодательство ЕС и что высказанные опасения необоснованны.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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