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Четверг, 3 октября 2024, 17:38 мск

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Еврокомиссия решила судиться с Венгрией

Фото: ec.europa.eu

Еврокомиссия (ЕК) сообщила о намерении подать иск в суд против Венгрии, чтобы оспорить закон о защите суверенитета страны, который, как считают еврочиновники, нарушает законодательство ЕС. Об этом говорится в сообщении ЕК.

В Брюсселе обратили внимание, что дважды направляли Будапешту официальные уведомления с выражением своих опасений. В ответ Венгрия заявила, что закон о защите суверенитета не нарушает законодательство ЕС и что высказанные опасения необоснованны.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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