Во Франции 12 человек получили травмы из-за шторма «Кирк»

Во Франции 12 человек пострадали из-за шторма «Кирк». В нескольких департаментах сохраняется наивысший уровень опасности. Об этом сообщают местные СМИ.

Циклон «Кирк» обрушился на север Франции в начале октября. Шторм стал причиной паводков и оползней, реки вышли из берегов и затопили улицы. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома и остановиться в пунктах временного размещения.

По последним данным, различные травмы получили 12 человек. Одного из пострадавших в тяжелом состоянии спасатели вытащили из автомобиля, который унесло водой в департаменте Атлантическая Луара.

В департаментах Сене и Марне и Эр и Луар сохраняется наивысший «красный» уровень природной опасности из-за паводков. В еще трех районах уровень погодной опасности находится на уровне «оранжевый».

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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