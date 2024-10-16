В проливе Босфор 100 судов скопились в очереди из-за тумана

Транзит через пролив Босфор был приостановлен из-за тумана. В результате в очереди скопились более 100 судов.
«Транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны из-за ограниченной видимости вследствие тумана», – сообщили в министерстве транспорта Турции. В очереди ожидают около 100 судов.
Кроме того, туман также стал причиной временного прекращения движения паромов в Стамбуле по некоторым маршрутам.
Несколько дней назад пролив Босфор был закрыт для движения кораблей в обе стороны из-за поломки судна. А в начале октября транзит приостанавливался из-за столкновения двух сухогрузов.
Стамбул, Зоя Осколкова
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