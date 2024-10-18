В Турции четыре человека погибли в аварии с автобусом

В Турции пассажирский автобус попал в аварию. По предварительным данным, четыре человека погибли, еще не менее 20 пострадали.

Как сообщают турецкие СМИ, ДТП произошло у деревни Аджыпынар. Транспорт направлялся из провинции Балыкесир в популярную среди туристов провинцию Невшехир, известную достопримечательностями Каппадокии.

Водитель не справился с управлением, автобус перевернулся. Четыре человека скончались от полученных травм, около 20 получили различные ранения, им оказывается медицинская помощь.

Правоохранители выясняют причины произошедшего. Предположительно, водитель превысил скорость и допустил ошибку в управлении.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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