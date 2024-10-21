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В Албании задержали бывшего президента страны

Фото: официальный аккаунт премьер-министра Албании в соцсетях

В Албании задержан бывший президент страны Илир Мету, который занимал пост главы государства в 2017-2022 годах. Его адвокат сообщил, что обвинения против политика связаны с коррупцией и отмыванием денег.

Как сообщается в местной прессе, Мету «похитили посреди дороги», хотя расследование ведется уже пять лет. При этом его защита утверждает экс-президент готов сотрудничать со следствием и прояснить все обстоятельства.

Адвокаты называют это дело политическим, а сам Мету отвергает все обвинения.

Тирана, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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