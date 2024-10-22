В Ираке заявили о ликвидации лидера террористов

В Ираке сообщили о ликвидации лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Джасема аль-Мазруи Абу Абдель Кадира. Кроме того, были уничтожены восемь высокопоставленных командиров группировки.

«Я поздравляю наш уважаемый народ с ликвидацией так называемого «эмира Ирака» террористической организации ИГ* и восьми ее высокопоставленных командиров», – заявил премьер страны Мухаммед ас-Судани.

Глава иракского кабмина подчеркнул, что власти продолжат операции по уничтожению боевиков, так как «террористам нет места в Ираке».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – террористическая группировка, запрещенная в РФ.

Багдад, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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