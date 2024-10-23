российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 октября 2024, 10:50 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Мексике в перестрелке полиции и наркодилеров погибли 19 человек

В Мексике произошло столкновение полицейских и участников наркокартеля. В результате погибли 19 человек. Об этом сообщил секретариат национальной обороны Мексики (SEDENA).

Правоохранители проводили операцию по поимке лидера ячейки наркокартеля Эдвина Антонио по прозвищу Эль Макс. Следствие считает, что он руководил преступной группировкой, связанной с фракцией «Майо Замбада» Тихоокеанского картеля.

Эль Макса арестовали в штате Синалоа. Во время задержания на правоохранителей напали более 30 членов банды. Полицейские открыли ответный огонь для самообороны, 19 нападавших погибли, остальные сбежали.

На месте перестрелки изъяты четыре пулемета, пять единиц короткоствольного оружия и 17 длинноствольного, крупнокалиберная снайперская винтовка, сотни боеприпасов, девять баллистических шлемов, 13 тактических жилетов и семь транспортных средств.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Наркотики

В Колумбии выследили «крестного отца» итальянской мафии с помощью бильярдного стола / Житель Рязани прятал наркотики в шоколадные батончики / Житель Ростова-на-Дону заказал по почте наркотики из Германии / В Петербурге двое подростков попали в больницу с отравлением опиоидами / Трамп заявил о необходимости военной операции для борьбы с наркотрафиком / Полицейские спасли застрявшего в гараже мужчину и обнаружили там нарколабораторию / В Амурской области обнаружили нарколабораторию и полтонны марихуаны / В Санкт-Петербурге задержали банду наркопиарщиков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Наркотики,