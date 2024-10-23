В Мексике в перестрелке полиции и наркодилеров погибли 19 человек

В Мексике произошло столкновение полицейских и участников наркокартеля. В результате погибли 19 человек. Об этом сообщил секретариат национальной обороны Мексики (SEDENA).

Правоохранители проводили операцию по поимке лидера ячейки наркокартеля Эдвина Антонио по прозвищу Эль Макс. Следствие считает, что он руководил преступной группировкой, связанной с фракцией «Майо Замбада» Тихоокеанского картеля.

Эль Макса арестовали в штате Синалоа. Во время задержания на правоохранителей напали более 30 членов банды. Полицейские открыли ответный огонь для самообороны, 19 нападавших погибли, остальные сбежали.

На месте перестрелки изъяты четыре пулемета, пять единиц короткоствольного оружия и 17 длинноствольного, крупнокалиберная снайперская винтовка, сотни боеприпасов, девять баллистических шлемов, 13 тактических жилетов и семь транспортных средств.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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