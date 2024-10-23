Пиццерия в Германии продавала пиццу с кокаином

В Германии правоохранители выявили пиццерию, которая добавляла в свою пиццу наркотики, чтобы увеличить продажи. Об этом сообщают местные СМИ.

В Дюссельдорфе полицейские получили данные о том, что одна из пиццерий использует в приготовлении кокаин. Силовики проверили общепит и выявили аномально высокий объем продаж.

Когда в заведение нагрянули силовики, управляющий на их глазах выбросил пакетик с запрещенным веществом. В ходе обысков в ресторане обнаружили 1,6 кг кокаина и 268 тысяч евро наличными.

Полиция провела рейд по местам проживания 12 подозреваемых, троих задержали. Менеджер пиццерии попытался скрыться и был арестован.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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