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В Турции задержали 35 человек по подозрению в подготовке акций насилия

Правоохранители Турции задержали 35 сторонников запрещенной «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которые готовились совершить насильственные акции в Стамбуле. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По данным полиции, злоумышленники планировали применять в числе прочего и зажигательные смеси. Задержания провели в рамках расследования стамбульской прокуратурой дела против 44 сторонников РПК.

Ранее сообщилось, что теракт был совершен в Анкаре на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ – там произошел взрыв и последовала стрельба. В результате спецоперации двое террористов были ликвидированы. Как было установлено, они оказались членами РПК.

Власти Турции подняли уровень угрозы до оранжевого в аэропортах Сабиха Гёкчен и Стамбула в связи с возможным совершением террористических актов.

Стамбуле, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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