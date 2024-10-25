В Турции задержали 35 человек по подозрению в подготовке акций насилия

Правоохранители Турции задержали 35 сторонников запрещенной «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которые готовились совершить насильственные акции в Стамбуле. Об этом сообщают турецкие СМИ.
По данным полиции, злоумышленники планировали применять в числе прочего и зажигательные смеси. Задержания провели в рамках расследования стамбульской прокуратурой дела против 44 сторонников РПК.
Ранее сообщилось, что теракт был совершен в Анкаре на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ – там произошел взрыв и последовала стрельба. В результате спецоперации двое террористов были ликвидированы. Как было установлено, они оказались членами РПК.
Власти Турции подняли уровень угрозы до оранжевого в аэропортах Сабиха Гёкчен и Стамбула в связи с возможным совершением террористических актов.
Стамбуле, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»