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Четверг, 24 октября 2024, 14:28 мск

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В Турции подняли уровень террористической угрозы в аэропортах

В аэропортах Турции подняли уровень угрозы до оранжевого в связи с возможным совершением террористических актов. Об этом сообщают местные СМИ.

Меры безопасности были усилены на входах и выходах из аэропортов Сабиха Гёкчен и Стамбула. У пассажиров проверяют документы, а транспортные средства подвергаются тщательному досмотру.

Администрация воздушных гаваней рекомендует пассажирам прибывать в терминал минимум за три часа до вылета, чтобы избежать опозданий, которые могут возникнуть из-за дополнительных мер.

Ранее сообщилось, что теракт был совершен в Анкаре на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ – там произошел взрыв и последовала стрельба. В результате спецоперации двое террористов были ликвидированы.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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