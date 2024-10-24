В Турции подняли уровень террористической угрозы в аэропортах

В аэропортах Турции подняли уровень угрозы до оранжевого в связи с возможным совершением террористических актов. Об этом сообщают местные СМИ.
Меры безопасности были усилены на входах и выходах из аэропортов Сабиха Гёкчен и Стамбула. У пассажиров проверяют документы, а транспортные средства подвергаются тщательному досмотру.
Администрация воздушных гаваней рекомендует пассажирам прибывать в терминал минимум за три часа до вылета, чтобы избежать опозданий, которые могут возникнуть из-за дополнительных мер.
Ранее сообщилось, что теракт был совершен в Анкаре на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ – там произошел взрыв и последовала стрельба. В результате спецоперации двое террористов были ликвидированы.
Анкара, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»