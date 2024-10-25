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Биржевые цены на газ в Европе выросли до рекорда года

Фото: pixabay

Биржевая стоимость газа в Европе впервые в этом году приближается к отметке в $490 за тысячу кубометров. Сегодня на торгах на лондонской бирже ICE котировки выросли почти на 4%.

Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), по состоянию на 17:41 мск, достигли максимального за день уровня в $488,1 (+3,7%) за тысячу кубометров, уточняет «Прайм».

Стоимость газа в Европе превысила $485 впервые с 1 декабря прошлого года. Тогда котировки достигали 496,4 доллара за тысячу кубометров.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер предупреждал, что Европу ожидает дальнейший процесс деиндустриализации и новый ценовой шок на газовом рынке с перебоями поставок.

Лондон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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