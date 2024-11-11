Ирландия выселяет украинских беженцев, не проживающих в предоставленном жилье

Власти Ирландии будут выселять беженцев, которые не проживают в предоставленном жилье. Правительство не желает платить за пустые койки. Об этом сообщают местные СМИ.

Теперь, чтобы уехать даже на одну ночь, переселенцы должны получить разрешение группы по временному размещению в условиях кризиса на Украине при департаменте интеграции. Несанкционированное отсутствие будет рассматриваться как отказ в срочном размещении.

Такая политика позволит сэкономить и не тратить деньги на пустующие помещения, подчеркнули в департаменте интеграции.

В октябре прошлого года в Ирландии проживали около 60 тысяч беженцев из Украины. С тех пор их число сократилось почти вдвое и сейчас составляет около 32 тысяч человек.

Дублин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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