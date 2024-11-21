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Четверг, 21 ноября 2024, 19:18 мск

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США расширили антироссийский санкционный список

Фото: pixabay.com

Американские власти расширили антироссийский санкционный список, включив в него, в том числе, банковские структуры и их руководство. Как следует из сообщения министерства финансов США, рестрикции касаются «ДОМ.РФ», Газпромбанка, БКС-банка, банка «Центрокредит» и ряда других кредитных организаций.

В «черный список» также попали руководители Банка России – первые зампреды ЦБ РФ Владимир Чистюхин, Дмитрий Тулин и Ольга Полякова, а также главы департаментов регулятора.

Минфин США пояснил, что ограничительные меры призваны помешать России «использовать международную финансовую систему». Всего в санкционный список дополнительно включены около 100 физических и юридических лиц.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Санкции против России, США, ЦБ РФ,