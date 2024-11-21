США расширили антироссийский санкционный список

Американские власти расширили антироссийский санкционный список, включив в него, в том числе, банковские структуры и их руководство. Как следует из сообщения министерства финансов США, рестрикции касаются «ДОМ.РФ», Газпромбанка, БКС-банка, банка «Центрокредит» и ряда других кредитных организаций.

В «черный список» также попали руководители Банка России – первые зампреды ЦБ РФ Владимир Чистюхин, Дмитрий Тулин и Ольга Полякова, а также главы департаментов регулятора.

Минфин США пояснил, что ограничительные меры призваны помешать России «использовать международную финансовую систему». Всего в санкционный список дополнительно включены около 100 физических и юридических лиц.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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