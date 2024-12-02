Польша получит военную поддержку из Норвегии

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил о военной поддержке Польши, через которую поставляются вооружения для Украины. По его словам, в пакете помощи истребители-бомбардировщики F-35, зенитные ракетные комплексы NASAMS и 100 военнослужащих.
«С начала декабря 2024 года Норвегия займется защитой воздушного пространства над самым важным транспортным узлом для доставки Украине материалов из других стран для военных и гражданских целей», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).
Предполагается, что норвежские военные будут защищать небо над аэропортом города Жешув на юго-востоке Польши. Грам назвал этот аэропорт ключевым объектом для эвакуации раненых.
Осло, Светлана Антонова
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