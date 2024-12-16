США расширили санкционный список против России и КНДР

Министерство финансов США сообщило о расширении санкционного списка против России и КНДР. Рестрикции вводятся в отношении 11 физических и 8 юридических лиц, в том числе из Северной Кореи.
В американский «черный список» включены 11 граждан КНДР. В числе юрлиц, попавших под ограничения, значатся северокорейские банки, а также российские ДВ ИНК, «Новосибирскоблгаз», «Сибрегионгаз» и «Восток Трейдинг».
Фигурантам санкционного списка грозит заморозка активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес.
Вашингтон, Светлана Антонова
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