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В ЕС возобновили переговоры о конфискации замороженных российских активов

Фото: ec.europa.eu

В Евросоюзе возобновили обсуждение возможности конфискации замороженных российских активов, из которых пока изымают только прибыль для помощи Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, дипломатическая служба ЕС, которую в декабре возглавила экс-премьер Эстонии Кая Каллас, и ряд стран-членов Евросоюза изучают варианты конфискации российских активов, включая необходимость судебных решений в качестве правовой основы для изъятия или возможность обойтись лишь расчетом ущерба. Также в ЕС пытаются оценить последствия таких решений для курса европейской валюты евро и вероятность оттока капитала.

Между тем, несколько стран ЕС, включая Германию, Бельгию и Люксембург, выступают против конфискации.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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