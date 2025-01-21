На Украине задержали главного психиатра ВСУ за незаконное обогащение

Спецслужбы Украины задержали главного психиатра ВСУ. За время спецоперации он разбогател на 1 млн долларов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным правоохранителей, в период с 2022 по 2024 год главный психиатр ВСУ приобрел частный дом, два земельных участка, три квартиры в Киеве и Одессе, четыре новых автомобиля BMW. Во время обысков у задержанного следователи СБУ обнаружили также 152 тысячи долларов и 34 тысячи евро.

«Фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц», – говорится в сообщении.

В отношении врача выдвинуты подозрения по ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) УК Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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