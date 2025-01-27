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Понедельник, 27 января 2025, 13:53 мск

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В США автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов

В США автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов, праздновавших победу своей команды. Несколько человек пострадали. Водитель задержан.

Как сообщают американские СМИ, инцидент произошел в Филадельфии. Болельщики собрались на перекрестке Брод-стрит и праздновали победу Eagles над Washington Commanders и выход в Суперкубок.

Точное число пострадавших устанавливаются. На месте работают полицейские и несколько бригад скорой помощи.

Предположительно, наезд был случайностью, водителя задержали. Детали происшествия выясняются.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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