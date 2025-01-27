В США автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов, праздновавших победу своей команды. Несколько человек пострадали. Водитель задержан.
Как сообщают американские СМИ, инцидент произошел в Филадельфии. Болельщики собрались на перекрестке Брод-стрит и праздновали победу Eagles над Washington Commanders и выход в Суперкубок.
Точное число пострадавших устанавливаются. На месте работают полицейские и несколько бригад скорой помощи.
Предположительно, наезд был случайностью, водителя задержали. Детали происшествия выясняются.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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