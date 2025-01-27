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Понедельник, 27 января 2025, 20:18 мск

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В Турции после пожара на горнолыжном курорте арестованы 15 человек

В Турции после пожара на горнолыжном курорте Карталкая, когда погибли 78 человек, арестованы 15 подозреваемых. Как пишет местная пресса, среди задержанных владелец и руководство отеля, а также глава местного пожарного департамента.

Пожар в отеле Grand Kartal на курорте Карталкая в провинции Болу произошел неделю назад около полуночи. Огонь быстро распространился из-за деревянной обшивки фасада здания. На данный момент установлено, что пожар начался в ресторанной части 12-этажного отеля. В гостинице проживали 237 человек.

На видео с места трагедии зафиксированы кадры, как люди пытались выбраться из огня, связав простыни и свисая с окон. Власти сначала сообщили о 66 жертвах, в итоге их число выросло до 78, включая 20 детей. Поисково-спасательная операция заняла почти 36 часов.

Анкара, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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