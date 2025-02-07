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В Аргентине убийцу вычислили по селфи на пляже

В Аргентине полицейские поймали находящегося в бегах преступника благодаря селфи, сделанному на пляже. Об этом сообщают местные СМИ.

28-летний мужчина с двумя подельниками открыли огонь по двум людям летом 2024 года. Один из пострадавших скончался от полученных ранений. Полиция объявила нападавших в розыск.

Убийцу удалось вычислить в соцсетях. Он опубликовал фото с пляжа в курортном городе Мар-дель-Плата. Полицейские провели операцию по захвату преступника, переодевшись в уличных торговцев и отдыхающих.

Подозреваемый находится под арестом. Предположительно, поводом для убийства стал спор между соседями.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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