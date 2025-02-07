«Это огромная сумма»: в Германии подсчитали, сколько средств направлено на поддержку Киева

Власти ФРГ с начала конфликта на Украине предоставила Киеву военную и другую помощь в общей сложности почти на 44 млрд евро. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

«Германия потратила почти 44 млрд евро на помощь с начала этой войны – то есть не только военную помощь, но и другую финансовую помощь, а также на то, что мы потратили на размещение и обеспечение беженцев, прибывших к нам с Украины. €44 млрд – это огромная сумма», – сказал Хебештрайт, слова которого цитирует ТАСС.

Представитель немецкого правительства обратил внимание, что такой общем помощи Киеву делает ФРГ второй после США страной по объемам поддержки Киева. «И канцлер, и правительство ФРГ неоднократно подчеркивали, что так будет и впредь», – заявил Хебештрайт.

Берлин, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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