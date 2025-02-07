российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 февраля 2025, 20:28 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

«Это огромная сумма»: в Германии подсчитали, сколько средств направлено на поддержку Киева

Власти ФРГ с начала конфликта на Украине предоставила Киеву военную и другую помощь в общей сложности почти на 44 млрд евро. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

«Германия потратила почти 44 млрд евро на помощь с начала этой войны – то есть не только военную помощь, но и другую финансовую помощь, а также на то, что мы потратили на размещение и обеспечение беженцев, прибывших к нам с Украины. €44 млрд – это огромная сумма», – сказал Хебештрайт, слова которого цитирует ТАСС.

Представитель немецкого правительства обратил внимание, что такой общем помощи Киеву делает ФРГ второй после США страной по объемам поддержки Киева. «И канцлер, и правительство ФРГ неоднократно подчеркивали, что так будет и впредь», – заявил Хебештрайт.

Берлин, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Киев изучает возможность транзита азербайджанского газа в ЕС / В боях за Дзержинск ВСУ потеряли более 26 тысяч военнослужащих / Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР / «Нужно набраться терпения…» В Кремле отреагировали на заявления спецпредставителя Трампа по Украине / Трамп хочет сначала остановить боевые действия на Украине и готов «удвоить» санкции против России / Российская армия взяла под контроль большую часть Часова Яра / Все атаки отражены: армия России остановила контрнаступление ВСУ в Курской области / Трамп лично представит план США по решению украинского кризиса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Германия, Европа, Украина,