В Турции самолет совершил вынужденную посадку из-за драки на борту

В Турции самолет был вынужден совершить посадку из-за драки украинской пары и двух женщин из Казахстана. Об этом сообщают местные СМИ.
Лайнер направлялся из Антальи в Астану. С первых минут полета пара из Украины поспорила с двумя женщинами из Казахстана. Несмотря на усилия экипажа ссора переросла в драку.
Капитан принял решение о приземлении в Эрзуруме на северо-востоке Турции. Там дебоширов отправили в правоохранительные органы, где они написали заявления друг на друга.
Остальные пассажиры продолжили полет в Астану.
Анкара, Зоя Осколкова
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