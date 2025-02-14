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В Турции самолет совершил вынужденную посадку из-за драки на борту

В Турции самолет был вынужден совершить посадку из-за драки украинской пары и двух женщин из Казахстана. Об этом сообщают местные СМИ.

Лайнер направлялся из Антальи в Астану. С первых минут полета пара из Украины поспорила с двумя женщинами из Казахстана. Несмотря на усилия экипажа ссора переросла в драку.

Капитан принял решение о приземлении в Эрзуруме на северо-востоке Турции. Там дебоширов отправили в правоохранительные органы, где они написали заявления друг на друга.

Остальные пассажиры продолжили полет в Астану.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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