В Турции самолет совершил вынужденную посадку из-за драки на борту

В Турции самолет был вынужден совершить посадку из-за драки украинской пары и двух женщин из Казахстана. Об этом сообщают местные СМИ.

Лайнер направлялся из Антальи в Астану. С первых минут полета пара из Украины поспорила с двумя женщинами из Казахстана. Несмотря на усилия экипажа ссора переросла в драку.

Капитан принял решение о приземлении в Эрзуруме на северо-востоке Турции. Там дебоширов отправили в правоохранительные органы, где они написали заявления друг на друга.

Остальные пассажиры продолжили полет в Астану.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube