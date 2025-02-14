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Президент ФРГ сравнил лидеров ЕС с оленями

Штайнмайер. Фото: joinfo.ua

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал европейских лидеров не вести себя как ослепленные олени. Об этом политик заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Европейские лидеры не должны вести себя как олени, попавшие в свет фар», – цитирует его выступление РИА «Новости».

Как считает Штайнмайер, страны Запада сами являются субъектами международного процесса, которые могут разрешить существующий кризис.

По словам президент ФРГ, которые приводит ТАСС, простое заключение «сделки» по Украине ослабит Киев, Европу и США, но «при любом сценарии поддержка Украины должна продолжаться как со стороны европейцев, так и американцев».

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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