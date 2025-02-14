Это фейк: помощник Вэнса оправдался по поводу отправки американских войск на Украину

Издание The Wall Street Journal опубликовало фейк со ссылкой на вице-президента США Джей Ди Вэнса об отправке американских войск на Украину. Как следует из пояснений его помощника Уильяма Мартина, заместитель Дональда Трампа так не говорил, это выводы издания, которые не соответствуют действительности.

«Вице-президент не высказывал никаких угроз. Он просто констатировал тот факт, что никто не собирается лишать президента [США Дональда] Трампа возможности выбора, когда начнутся эти переговоры», – заявил представитель Вэнса в соцсетях, слова которого цитирует РБК.

Мартин также назвал подачу WSJ фейком и призвал читателей сравнить заголовок публикации «Вэнс пообещал применить к России санкции и военные действия, если Путин не согласится на мирное соглашение» со словами вице-президента из текста об экономическом и военном рычагах давления на Россию. В его прямой речи этих слов нет, они переданы как вывод издания. «Вэнс сказал, что вариант отправки американских войск на Украину, если Москва не сможет добросовестно вести переговоры, остается «на столе переговоров», – говорится в публикации.

Как сообщал «Новый День», статья в The Wall Street Journal вызвала реакцию в Москве. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле рассчитывают на разъяснения со стороны Вашингтона.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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