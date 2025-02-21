На Украине подростки переводили через границу уклонистов

На западе Украины задержали уклонистов, которые пытались перейти границу при помощи группы подростков. Об этом сообщает пресс-служба украинской госпогранслужбы.
Трое 16-летних юношей и их 19-летний напарник подрабатывали провожатыми в Черновицкой области. Они помогали гражданам призывного возраста незаконно пересекать границу.
Выявить подростков удалось при помощи фотоловушки, которая засекла нарушителей возле поселка Красноильск. В результате были задержаны четверо уклоняющихся от мобилизации.
Несовершеннолетних проводников передали родителям, а их старшего приятеля задержали. В отношении задержанных составлены административные протоколы.
Отмечается, что уклонисты заплатили подросткам от 3 до 8 тысяч евро.
Киев, Зоя Осколкова
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