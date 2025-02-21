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Бюрократия ЕС восприняла диалог Москвы и Вашингтона как предательство

Фото: ec.europa.eu

Европа и большинство членов НАТО восприняли возобновление диалога Москвы и Вашингтона как предательство интересов запада со стороны США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам глав МИД государств «Большой двадцатки» в ЮАР.

«Как реагировали на встречу в Эр-Рияде те самые трагикомические персонажи, возглавляющие брюссельскую бюрократию и НАТО, весьма и весьма показательно», – обратил внимание Лавров.

Как считает глава МИД России, только нездоровые люди могут воспринимать как предательство интересов Запада просто сам факт того, что представители двух великих держав поговорили.

По его словам, в целом государства мирового большинства позитивно оценивают начало российско-американского диалога. «Все понимают, что это не конец эпохи противостояния России и Запада, но то, что начало разговора само по себе является возвращением к нормальности, это признают и приветствуют абсолютно все», – сказал Лавров.

Йоханнесбург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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